Пентагон вимагає від Китаю повернути захоплений підводний безпілотник
09:07, 17 грудня 2016Світ
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Відповідь китайської сторони, заявили в Пентагоні, поки не надійшла, раніше всі звернення були проігноровані.
Пентагон / REUTERS
Американські військові офіційно вимагають від Китаю повернути захоплений в Південно-Китайському морі підводний безпілотний апарат
Повідомлення про це опубліковано на сайті Пентагона.
Згідно зі словами представника Пентагону Джеффа Девіса, безпілотник хочуть повернути собі, "щоб виключити повторення подібних випадків у майбутньому".
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Як повідомляв УНІАН, напередодні Міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідницький підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південнокитайському морі.
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