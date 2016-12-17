Пентагон вимагає від Китаю повернути захоплений підводний безпілотник

Американські військові офіційно вимагають від Китаю повернути захоплений в Південно-Китайському морі підводний безпілотний апарат

Повідомлення про це опубліковано на сайті Пентагона.

Згідно зі словами представника Пентагону Джеффа Девіса, безпілотник хочуть повернути собі, "щоб виключити повторення подібних випадків у майбутньому".

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Міністерство оборони США заявило, що бойовий корабель Китаю захопив американський безпілотний дослідницький підводний апарат Військово-морського флоту США, що збирав дані для наукових досліджень у Південнокитайському морі.