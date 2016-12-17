Китай захопив дослідницький безпілотний підводний апарат США – Пентагон

Як повідомив речник Пентагону Джефф Дейвіс, США вже видали офіційну дипломатичну скаргу з цього приводу і вимагають повернути апарат, передає Радіо Свобода.

За словами речника, корабель Військово-морського флоту США перебував у морі за 85 кілометрів від військово-морської бази США на Філіппінах, щоб підняти з води два невеликі безпілотні підводні апарати, що законно збирали несекретні військово-наукові дані. В цей час поруч з’явився китайський військовий корабель і встиг підібрати один із апаратів.

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Китайський корабель підтвердив, що отримав повідомлення по радіо з американського, але на вимоги повернути апарат не відповів, додав речник.

Китай претендує на те, що більша частина Південнокитайського моря є, мовляв, його територіальними водами чи виключною економічною зоною. Ці претензії приводять до численних суперечок із сусідніми державами – В’єтнамом, Малайзією, Філіппінами, Тайванем чи Індонезією.