З Овального кабінету у гараж: ЗМІ розповіли про майбутнє житло Обами

Про це повідомляє TMZ.

Згідно з дозволами на проведення робіт, навколо орендованого главою держави особняка будується нова огорожа, в самому будинку оновлюється система електропостачання. Крім того, біля вхідних сходів котеджу буде спеціальний лаз для кішки.

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Також у робітників є ордер на реконструкцію прибудованого до будинку гаража. Приміщення планується перетворити в робочий кабінет з ванною кімнатою.

Орендований Обамою особняк належить Джо Локхарту, колишньому прес-секретарю екс-президента Білла Клінтона, і його дружині Джованні Грей. Будинок побудований в 1928 році і нараховує дев'ять спалень та вісім ванних кімнат.

За оцінкою аналітиків бази нерухомості Zillow, оренда особняка обійдеться родині в 22 тисячі доларів в місяць.