З Овального кабінету у гараж: ЗМІ розповіли про майбутнє житло Обами
У будинку у вашингтонському районі Калорама, де президент США Барак Обама буде проживати зі своєю сім'єю після того, як покине Білий дім у січні 2017 року, йде масштабний ремонт.
Про це повідомляє TMZ.
Згідно з дозволами на проведення робіт, навколо орендованого главою держави особняка будується нова огорожа, в самому будинку оновлюється система електропостачання. Крім того, біля вхідних сходів котеджу буде спеціальний лаз для кішки.
Читайте такожОбама: Вашингтон вжиє відповідних заходів проти російських хакерів
Також у робітників є ордер на реконструкцію прибудованого до будинку гаража. Приміщення планується перетворити в робочий кабінет з ванною кімнатою.
Орендований Обамою особняк належить Джо Локхарту, колишньому прес-секретарю екс-президента Білла Клінтона, і його дружині Джованні Грей. Будинок побудований в 1928 році і нараховує дев'ять спалень та вісім ванних кімнат.
За оцінкою аналітиків бази нерухомості Zillow, оренда особняка обійдеться родині в 22 тисячі доларів в місяць.