У Туреччині затримали 5 осіб у справі про вбивство російського посла - ЗМІ

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на NTV.

За інформацією телеканалу, на даний момент затримані батько, мати, сестра і ще два родича поліцейського, який застрелив Карлова.

Телеканал уточнює, що спецслужби також розшукують двох передбачуваних спільників нападника.

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За даними деяких турецьких джерел, затримано також «близьких друзів» убивці.

Нагадаємо, чиновники в турецьких правоохоронних органах повідомили, що ідентифікували особу вбивці посла Російської Федерації в Анкарі Андрія Карлова. Нападника звали Мерт Алтинташ (Mert Altıntaş) і він працював поліцейським.

Використовуючи поліцейське посвідчення, він пройшов на церемонію відкриття виставки, на якій виступав Андрій Карлов, і вистрілив у нього кілька разів.