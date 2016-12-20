Берлін після трагедії на різдвяному ярмарку: місцеві несуть квіти і свічки (фоторепортаж)

У вівторок, 20 грудня, вранці після трагедії на різдвяному ярмарку Берліна люди приходять на місце події і вшановують пам'ять загиблих. Вони приносять квіти, свічки, залишають записки. Поліція досі працює на місці нападу.

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