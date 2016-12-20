Берлін після трагедії на різдвяному ярмарку: місцеві несуть квіти і свічки (фоторепортаж)
11:55, 20 грудня 2016Світ
638 0
У вівторок, 20 грудня, вранці після трагедії на різдвяному ярмарку Берліна люди приходять на місце події і вшановують пам'ять загиблих. Вони приносять квіти, свічки, залишають записки. Поліція досі працює на місці нападу.
Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч з різдвяним ярмарком, який знаходиться біля церкви.
Читайте такожПоліція вважає, що водій вантажівки в центрі Берліна навмисно в'їхав у натовп
Повідомлялося, що унаслідок інциденту загинули 12 людей, близько 50 осіб постраждали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт в Берліні