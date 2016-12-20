Голови МЗС Росії і Туреччини підтвердили продовження співпраці щодо Сирії
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його турецький колега Мевлют Чавушоглу заявляють, що Москва й Анкара продовжать співпрацю щодо вирішення ситуації в Сирії.
Чавушоглу прибув до Москви 20 грудня на переговори з Лавровим і головою іранського МЗС Мохаммадом Джавадом Заріфом. Зустріч відбувається наступного дня після того, як в Анкарі був убитий російський посол Андрій Карлов.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
За словами турецького міністра, ті, хто планував вбивство посла, мали намір розірвати співпрацю Москви й Анкари щодо Сирії. Він також додав, що Росія і Туреччина «не дозволять», щоб ці наміри організаторів вбивства увінчалися успіхом.
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Водночас Лавров заявив, що співпраця двох країн щодо Сирії триватиме. Він висловив вдячність турецькій владі за її «негайну реакцію на злочин і за співчуття».
Російський міністр також заявив, що загибель Карлова підкреслила важливість співпраці між Росією, Туреччиною й Іраном щодо Сирії і з приводу заходів протидії тероризму.
Троє міністрів планують обговорити кризу в Сирії під час своїх переговорів у Москві.
За словами Чавушоглу, вулицю в Анкарі, де розташоване посольство Росії, назвуть на честь Карлова. Крім того, він додав, що турецькі і російські слідчі спільно розслідуватимуть справу.
20 грудня група слідчих із Росії прибула до Анкари.