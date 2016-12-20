Голови МЗС Росії і Туреччини підтвердили продовження співпраці щодо Сирії

Чавушоглу прибув до Москви 20 грудня на переговори з Лавровим і головою іранського МЗС Мохаммадом Джавадом Заріфом. Зустріч відбувається наступного дня після того, як в Анкарі був убитий російський посол Андрій Карлов.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За словами турецького міністра, ті, хто планував вбивство посла, мали намір розірвати співпрацю Москви й Анкари щодо Сирії. Він також додав, що Росія і Туреччина «не дозволять», щоб ці наміри організаторів вбивства увінчалися успіхом.

Читайте такожРосійський посол був застрелений зі словами: "Ми вмираємо в Алеппо, ти помреш тут!"

Водночас Лавров заявив, що співпраця двох країн щодо Сирії триватиме. Він висловив вдячність турецькій владі за її «негайну реакцію на злочин і за співчуття».

Російський міністр також заявив, що загибель Карлова підкреслила важливість співпраці між Росією, Туреччиною й Іраном щодо Сирії і з приводу заходів протидії тероризму.

Троє міністрів планують обговорити кризу в Сирії під час своїх переговорів у Москві.

За словами Чавушоглу, вулицю в Анкарі, де розташоване посольство Росії, назвуть на честь Карлова. Крім того, він додав, що турецькі і російські слідчі спільно розслідуватимуть справу.

20 грудня група слідчих із Росії прибула до Анкари.