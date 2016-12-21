Президент Туреччини назвав вбивцю російського посла прихильником Гюлена

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Немає сенсу приховувати, що він (вбивця - ред.) був частиною мережі Гюлена. Всі його зв'язки вказують на це", - заявив Ердоган.

Він додав, що, за попередніми даними, у вбивці також були зв'язки за кордоном, але в подробиці щодо цього вдаватися не став.

Читайте такожРосійського посла вбив колишній охоронець Ердогана: турецькі ЗМІ опублікували фото

Раніше міністр закордонних справ Туреччини заявив держсекретаря США Джона Керрі, що за вбивством в Анкарі посла РФ Андрія Карлова стоять послідовники проповідника Фетхуллаха Гюлена.

У свою чергу офіційний представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу наголосив, що у справі про вбивство російського посла в Туреччині потрібно отримати факти перед тим, як робити якісь висновки.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападник був убитий в ході операції поліції.

Теракт був здійснений напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу в Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.