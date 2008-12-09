Пірати Сомалі щедро жертвують біднякам

Ватажки піратів Сомалі щедро роздають милостиню в дні свята жертвопринесення (Ід аль-Адха), яке відзначають цього тижня в усьому ісламському світі, пише в понеділок міжарабська газета "Аш-шарк аль-Аусат".

"Ми теж мусульмани і маємо повне право відзначати це свято", - сказав газеті один з ватажків піратів, який попросив не згадувати його ім`я в ЗМІ.

Сомалі з 1991 року живе без центральної влади і в умовах громадянської війни. Переважна більшість населення живе за межею бідності. За даними ООН, більше 300 тисяч дітей в Сомалі не одержують достатнього харчування.

За цих умов сомалійці, які заробляють піратством, є найзаможнішими жителями країни. У дні мусульманського свята вони роздають м`ясо тисяч жертовних тварин біднякам, не бентежачись тим, що іслам забороняє жертвувати з коштів, набутих злочинним шляхом.

Мешканцям узбережних сіл пощастило ще більше - вони одержують від морських піратів конверти з грошима, зазвичай, доларами. Річ у тому, що пірати самі часто потребують допомоги місцевих жителів, які забезпечують їх пальним, харчами і питною водою. Тому пірати, не замислюючись, діляться з ними грошима, одержаними в результаті вдалих операцій із захоплення іноземних суден.

РІА «Новости»