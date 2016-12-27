Держдеп назвав "абсурдними" звинувачення Ердогана в бік коаліції на чолі з США

Офіційний представник Держдепартаменту Марк Тонер назвав подібні звинувачення Ердогана "абсурдними", повідомляє Reuters.

За його словами, підстав для таких звинувачень не було.

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Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив коаліцію під керівництвом США, яка веде боротьбу проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), у недотриманні обіцянок і підтримки "терористів".

За його словами, коаліція надає підтримку як загонам ІД, так і курдським "Загонів народної самооборони" (YPG), які вважаються збройним крилом сирійської курдської партії "Демократичний союз" (PYD).