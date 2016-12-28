Прем’єр-міністр Іраку звинуватив США у песимізмі і назвав власні строки звільнення країни від ІДІЛ

Про це повідомляє "Радіо свобода".

«Американці дуже песимістичні в оцінках. Вони звикли говорити про дуже довгий період, але чудові успіхи, досягнуті нашими відважними і героїчними бійцями, свідчать про протилежне. Я очікую, що в Іраку це займе три місяці», – сказав Абаді по телебаченню.

Раніше військові командувачі США заявляли, що потрібно щонайменше два роки, аби витіснити ісламістів з Іраку. Водночас відзначили успіх іракських солдатів цього року, які повернули під свій контроль майже четверту частину Мосула і районів на південь від нього.

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Абсолютний контроль над містом Мосул урядових сил, як очікують, стане головним ударом по амбіціях ісламістів сформувати «халіфат» по всій Сирії, Іраку та в інших країнах.

Сили коаліції цього тижня розбомбили останній міст, що з’єднував східну і західну частини Мосула. Вони відвоювали частину східного Мосула, але бойовики угруповання «Ісламська держава» досі утримують західну частину міста.

Найбільше місто, з-поміж контрольованих ісламістами в Іраку та Сирії, було вперше захоплене бойовиками в червні 2014 року. Крім Мосула, екстремісти, також контролюють іракські міста Тель-Афар, Аль-Каїм і Аль-Хавіджа.