Битва за Мосул: коаліція блокує пересування ІДІЛ - знищено останній міст
У Мосулі останній міст через річку Тигр був виведений з експлуатації за допомогою авіаударів військових міжнародної коаліції.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на BBC.
"Так зване новинне агентство джихадстської групи опублікувало відео, на якому показаний зруйнований фрагмент старого мосту", - йдеться в повідомленні.
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Міст в Мосулі був "виведений з ладу" в понеділок 26 грудня. Інших подробиць не наводилося.
У Мосулі було п'ять мостів незадовго до того, як проурядові сили почали штурм 10 тижнів тому, щоб відбити місто у бойовиків ІДІЛ.
Для того щоб обмежити пересування бойовиків ІДІЛ в місті, коаліція пошкодила два мости в жовтні і два в листопаді.
Нагадаємо, в листопаді військово-повітряні сили США, які допомагають іракським військовим звільнити місто Мосул, завдали авіаудару по мосту через річку Євфрат, обмеживши таким чином рух бойовиків ІДІЛ між західною і східною частинами міста.
Як відомо, 17 жовтня іракські урядові сили за підтримки коаліції, яку очолює США, почали наступ, щоб повернути під свій контроль місто Мосул, захоплений терористичною організацією ІДІЛ.