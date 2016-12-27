Битва за Мосул: коаліція блокує пересування ІДІЛ - знищено останній міст

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на BBC.

"Так зване новинне агентство джихадстської групи опублікувало відео, на якому показаний зруйнований фрагмент старого мосту", - йдеться в повідомленні.

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Міст в Мосулі був "виведений з ладу" в понеділок 26 грудня. Інших подробиць не наводилося.

У Мосулі було п'ять мостів незадовго до того, як проурядові сили почали штурм 10 тижнів тому, щоб відбити місто у бойовиків ІДІЛ.

Для того щоб обмежити пересування бойовиків ІДІЛ в місті, коаліція пошкодила два мости в жовтні і два в листопаді.

Нагадаємо, в листопаді військово-повітряні сили США, які допомагають іракським військовим звільнити місто Мосул, завдали авіаудару по мосту через річку Євфрат, обмеживши таким чином рух бойовиків ІДІЛ між західною і східною частинами міста.

Як відомо, 17 жовтня іракські урядові сили за підтримки коаліції, яку очолює США, почали наступ, щоб повернути під свій контроль місто Мосул, захоплений терористичною організацією ІДІЛ.