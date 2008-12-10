Парламент обере нового президента Швейцарії

Депутати обох палат Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії в середу оберуть президента країни на 2009 рік.

Голова держави щорічно обирається з-поміж членів Федеральної ради Швейцарії строком на рік. Згідно з принципом ротації, новим президентом країни стане нинішній віце-президент, міністр фінансів Ханс-Рудольф Мерц (Hans-Rudolf Merz).

До складу уряду 66-річний Мерц був обраний 2003 року. У вересні цього року він після зупинки серця переніс аорто-коронарне шунтування - тоді з`явилися побоювання, що Мерц не зможе повернутися до роботи, проте політик добре переніс операцію і зміг швидко відновитися.

Крім того, депутати швейцарського парламенту оберуть нового віце-президента, а також міністра оборони замість старого, який пішов недавно у відставку.

Швейцарія - федеральна республіка (конфедерація), голова якої - президент - щороку обирається з-поміж сімох членів Федеральної ради країни. Вибори міністрів проходять раз на чотири роки. Президент Швейцарії головує на засіданнях уряду, проте не має ніяких додаткових повноважень - всі члени уряду рівні в правах, рішення ухвалюються тільки колегіально.

РІА "Новости"