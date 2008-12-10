Обама опинився в центрі скандалу
08:53, 10 грудня 2008Світ
5210 0
Ще ж на посаду не вступив...
Новообраний президент Барак Обама, ще не вступивши на посаду, вже опинився в центрі скандалу.
Напередодні заарештували губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича. Його звинувачують у спробі продати місце в Сенаті, яке раніше обіймав Обама.
Як губернатор Благоєвич має право особисто призначати сенатора від штату, котрий замінить Обаму в Сенаті. Звинувачуваний, якого пізніше звільнили під заставу, вини не визнає.
Обама каже, що до цієї справи не причетний, і висловив жаль з приводу скандалу, пов‘язаного з губернатором його рідного штату.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter