Обама опинився в центрі скандалу

Новообраний президент Барак Обама, ще не вступивши на посаду, вже опинився в центрі скандалу.

Напередодні заарештували губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвича. Його звинувачують у спробі продати місце в Сенаті, яке раніше обіймав Обама.

Як губернатор Благоєвич має право особисто призначати сенатора від штату, котрий замінить Обаму в Сенаті. Звинувачуваний, якого пізніше звільнили під заставу, вини не визнає.

Обама каже, що до цієї справи не причетний, і висловив жаль з приводу скандалу, пов‘язаного з губернатором його рідного штату.

ICTV