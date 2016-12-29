"Теракт - це не тільки вибух": військові назвали ще одну версію катастрофи Ту-154

Про це передає ТАСС.

«Крім вибуху на борту, могло бути якись механічний вплив, не обов'язково теракт був пов'язаний з вибухом», — пояснив він, підкресливши, що, хоча версія теракту не виключається, вона не розглядається серед основних.

Байнетов розповів, що попередні розшифровки записів чорного ящика дозволили зробити висновок, що вибуху на борту не було. «Але теракт — це ж не тільки вибух, можуть бути й інші причини, тому цю версію ми не знімаємо», — додав представник Міноборони.

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Цю інформацію підтвердив міністр транспорту Росії Максим Соколов, який очолює урядову комісію з розслідування катастрофи Ту-154 Міноборони, заявивши, що версія теракту з вибухом не знайшла підтвердження.

Раніше в той же день Соколов повідомив, що, згідно з основною версією, причиною падіння літака стала технічна несправність. При цьому він підкреслив, що остаточні висновки будуть зроблені не раніше ніж через 30 діб.

Вранці 29 грудня джерело в силових структурах повідомило про завершення основної фази пошуково-рятувальної операції в районі катастрофи Ту-154. За непідтвердженими відомостями, на поверхню піднято тіла 19 загиблих, також готується викладення основних фрагментів літака.

Як повідомляв УНІАН, літак російського Міноборони Ту-154 зник з радарів вранці в неділю незабаром після вильоту з Сочі. На борту, за останніми даними, знаходилися 92 людини, включаючи журналістів та Ансамбль пісні і танцю імені Александрова. Артисти летіли в Сирію, де повинні були виступити з концертом на авіабазі "Хмеймім" і привітати військовослужбовців РФ з новорічними святами. Лайнер впав в акваторії Чорного моря поблизу сочинського узбережжя. За попередніми даними, ніхто з тих, хто перебував на борту літака не вижив.