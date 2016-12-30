Трамп анонсував зустріч із главою розвідки після введення нових санкцій проти РФ
Обраний президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з представниками американської розвідки після прийняття рішення про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки і втручання в президентські вибори.
Про це пише Reuters.
"В інтересах нашої країни та її великого народу я проведу зустріч із керівниками розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати останню інформацію про факти, пов'язані з цією ситуацією", - сказав Трамп.
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Також Трамп,коментуючи інформацію про начебто втручання Росії в американські президентські вибори, зазначив, що для США настав час "рухатися далі".
Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.
Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.