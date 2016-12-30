Трамп анонсував зустріч із главою розвідки після введення нових санкцій проти РФ

Про це пише Reuters.

"В інтересах нашої країни та її великого народу я проведу зустріч із керівниками розвідувального співтовариства на наступному тижні, щоб отримати останню інформацію про факти, пов'язані з цією ситуацією", - сказав Трамп.

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Також Трамп,коментуючи інформацію про начебто втручання Росії в американські президентські вибори, зазначив, що для США настав час "рухатися далі".

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.

Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.