В автомобілі зниклого в Ріо-де-Жанейро посла Греції знайдено обгоріле тіло - ЗМІ
Поліція Ріо-де-Жанейро виявила в обгорілому автомобілі тіло чоловіка, який, імовірно, є зниклим три дні тому послом Греції в Бразилії.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Globo.
Виявлене тіло направили на експертизу.
На фотографіях, опублікованих Globo, видно згорілий білий атвомобіль. За даними правоохоронних органів, номери на ньому збігаються з даними авто, яке перебувало в оренді у посла.
Про зникнення посла в середу, 28 грудня, в поліцію заявила дружина дипломата.
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Посла Кіріакоса Амірідіса востаннє бачили в понеділок увечері в будинку друзів його дружини в бідному районі Ріо-де-Жанейро, йдеться в заяві поліції.
У посольстві Греції в Бразиліа агентству Reuters заявили, що Кіріакос Амірідіс поїхав в Ріо-де-Жанейро на свята і мав повернутися в столицю 9 січня.
"Ми розслідуємо деякі версії, але не цю. Якщо б його викрали, то зловмисники вже вийшли на контакт із нами", - заявив інспектор бразильської поліції Еварісто Понтес.
Амірідіс з 2001 по 2004 рік обіймав посаду генконсула Греції в Ріо-де-Жанейро.
Раніше УНІАН повідомляв, що посол Греції в Бразилії Кіріакос Амиридис пропав безвісти у місті Ріо-де-Жанейро кілька днів тому.