В автомобілі зниклого в Ріо-де-Жанейро посла Греції знайдено обгоріле тіло - ЗМІ

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Globo.

Виявлене тіло направили на експертизу.

На фотографіях, опублікованих Globo, видно згорілий білий атвомобіль. За даними правоохоронних органів, номери на ньому збігаються з даними авто, яке перебувало в оренді у посла.

Про зникнення посла в середу, 28 грудня, в поліцію заявила дружина дипломата.

Читайте такожУ Туреччині в результаті замаху убитий російський посол – ЗМІ (фото)

Посла Кіріакоса Амірідіса востаннє бачили в понеділок увечері в будинку друзів його дружини в бідному районі Ріо-де-Жанейро, йдеться в заяві поліції.

У посольстві Греції в Бразиліа агентству Reuters заявили, що Кіріакос Амірідіс поїхав в Ріо-де-Жанейро на свята і мав повернутися в столицю 9 січня.

"Ми розслідуємо деякі версії, але не цю. Якщо б його викрали, то зловмисники вже вийшли на контакт із нами", - заявив інспектор бразильської поліції Еварісто Понтес.

Амірідіс з 2001 по 2004 рік обіймав посаду генконсула Греції в Ріо-де-Жанейро.

Раніше УНІАН повідомляв, що посол Греції в Бразилії Кіріакос Амиридис пропав безвісти у місті Ріо-де-Жанейро кілька днів тому.