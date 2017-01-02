Меркель та Олланд цього року не поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі – ЗМІ

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд цього року не братимуть участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що відбудеться 17-20 січня. Про це з посиланням на організаторів та агентство dpa передає Deutsche Welle.

Читайте такожВ ЄС є чітке розуміння, що санкції для Росії через її дії в Україні будуть продовжені ще на півроку – Туск

За їхніми даними, федеральний уряд, як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня.

До 2015 року Меркель регулярно відвідувала форум у Давосі.

Не приїде у Давос цього року й президент Франції.

Натомість цього року форум уперше відвідає глава КНР, генеральний секретар ЦК КПК Сі Цзіньпін. Загалом у Давосі чекають на понад 50 глав держав та урядів, а також на керівників провідних міжнародних корпорацій.