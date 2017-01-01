Італія з 1 січня почала головувати у "Великій сімці"

Про це повідомляє офіційний Twitter італійського головування у 2017 році.

"Дякуємо уряду Японії за відмінну роботу. Тепер прийшла черга Італії очолювати G7", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, наступний саміт країн G7 відбудеться 26-27 травня в Таорміні (острів Сицилія).

В 2014 році в рамках G7 була створена Група підтримки України.

Її створили навесні 2014 року за ініціативи президента Європейської комісії у відповідь на призначення реформаторського уряду після драматичних подій на Майдані.

В останньому звіті про діяльність Групи підтримки України зазначалось: "Було чітко зрозуміло, що Україна, аби пережити перший період кризи та, врешті-решт, повною мірою досягти і отримати максимальну вигоду від політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, має реалізувати фундаментальні і системні реформи у сфері управління та економіки".