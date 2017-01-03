Частина сирійської опозиції заморозила підготовку до мирних переговорів в Астані

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві йдеться, що повстанці суворо дотримуються умов перемир'я, однак урядові сили при підтримці іранських союзників багаторазово порушували його в передмістях Дамаска - Східній Гуті й в долині Ваді-Барада.

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Повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир'я, якщо сили Асада спробують використовувати його, щоб відбити території у повстанців.

Мирні переговори, як очікується, повинні початися в цьому місяці в Астані.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін оголосив про припинення вогню в Сирії і початку мирних переговорів. Після цього армія президента Асада заявила про припинення бойових дій на всій території країни з півночі 30 грудня.

Раніше повідомлялося, що Туреччина і Росія погодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлений сторонам конфлікту в Сирії. Також стверджувалося, що в разі успіху угоди про перемир'я режим Асада і опозиція за сприяння Туреччини і РФ почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.

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23 грудня армія Асада, оголосила про повернення контролю над Алеппо. Асад заявив, що повернення Алеппо під контроль було такої ж перемогою для РФ і Ірану, як і для його країни.

Наступ сил Асада і союзників на Алеппо викликало широку критику з боку міжнародного співтовариства.

Лідери Великобританії, США, Німеччини, Франції, Канади та Італії разом засудили дії сирійського уряду і "його міжнародних союзників, особливо Росії". Вони охарактеризували ситуацію в Алеппо як гуманітарну катастрофу, яка відбувається на наших очах".

29 грудня спеціальний посланник ООН по Сирії Стеффан де Містура заявив, що припинення бойових дій в Сирії може сприяти проведення під егідою ООН 8 лютого 2017 року переговорів з урегулювання ситуації в цій країні.