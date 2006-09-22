Розпалася правляча коаліція у Польщі

У Польщі вибухнула урядова криза - розпалася правляча коаліція, країні загрожують дострокові парламентські вибори, повідомляє РІА «Новости».

"Я звернуся до президента зняти Анджея ЛЕППЕРА з посад (віце-прем`єра і міністра сільського господарства)", - заявив на спеціально скликаній прес-конференції прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ.

За його словами, А.ЛЕППЕР повернувся до свого традиційного виду ведення політичних дискусій - "заняття" склоками.

Прем`єр-міністр підкреслив, що докладе зусилля, аби втримати в парламенті більшість. "Проте, якщо це не вдасться, єдиним нормальним рішенням будуть дострокові вибори", - сказав він.

У правлячу урядову коаліцію входять партії "Право і справедливість" (лідер Я.КАЧИНЬСЬКИЙ), "Самооборона" (лідер А.ЛЕППЕР) і "Ліга польських сімей" (лідер партії і віце-прем`єр Польщі Роман ГЕРТІХ).

Більшість аналітиків вважають, що розпад урядової коаліції неминуче приведе до дострокових виборів у Польщі.

Прес-секретар правлячої партії "Право і справедливість" Адам БЄЛАН повідомив журналістам, що найбільш оптимальна дата дострокових виборів - 26 листопада цього року.

У свою чергу ображений А.ЛЕППЕР у прямому ефірі телеканалу TVN24 так прокоментував заяву прем`єр-міністра Польщі: "Хамство, хамство і ще раз хамство".

"Це не я повів себе як авантюрист, як хам, як людина невихована", - сказав А.ЛЕППЕР. За його словами, Я.КАЧИНЬСЬКОМУ не вистачає "політичної культури, особистої культури", не кажучи вже про те, що прем`єр витворяє в уряді, ні з ким не консультуючись".

"Це я був терплячий і витримав це дуже довго", - сказав А.ЛЕППЕР.

Він звинуватив Я.КАЧИНЬСЬКОГО в розвалі урядової коаліції.

У ніч на п`ятницю в парламенті розпочалися консультації різних політичних партій у зв`язку із загрозою дострокових виборів.