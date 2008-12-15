Польський уряд доплатить власникам будинків за утеплення

Уряд Польщі з наступного року планує повертати 20% вартості проведеної модернізації для утеплення приватного чи житлового будинку.

Як пише газета Polska в понеділок, 15 грудня, також з наступного року кредит на утеплення житла можна буде отримати на 30, а не 10 років, як раніше.

Крім цього, згідно з новим законом, кожен бажаючий утеплити власне житло зможе взяти кредит без власного вкладу, що раніше вимагалось в обсязі не менше 20% загальної вартості модернізації.

За підрахунками експертів, утеплення будинків, яке найчастіше досягається заміною старих вікон та дверей на сучасні та встановленням нових систем опалення, дозволить зекономити 30% на оплаті рахунків за тепло.

«На рік це може бути навіть кілька тисяч злотих (1 долар коштує близько 3 злотих)», - відзначає газета.

Polska зауважує, що дофінансування передбачено також для житлових будинків, яким, крім стандартної 20% компенсації, уряд додатково заплатить 15% загальної вартості утеплення.

За даними експертів, 15% тепла можна зберегти завдяки модернізації системи опалення. Ще 20-30% - завдяки заміні вікон та дверей, а також утепленню даху та стін будинку.

Газета також відзначає, що краще утепленні будинки дозволять не лише заощадити кошти їх власникам, але й вигідні державі загалом, оскільки дозволять економити значні кошти на виробництво енергії.

«Якби всі будинки у Польщі були утеплені, на рік можна зекономити 10 млн. тонн вугілля», - пише газета.

За даними статистики, у Польщі 4 мільйони квартир в панельних будинках, половина з яких потребує замінити системи опалення та утеплення.

Утеплення також потребують додатково 1,2 млн. квартир, що були споруджені близько 100 років тому.