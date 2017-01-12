ЗМІ назвали ім'я автора доповіді з компроматом на Трампа

Про це написала The Wall Street Journal з посиланням на обізнані з ситуацією джерела, передає РБК.

За їх даними, йдеться про 52-річного Крістофера Стіла, одного з двох директорів компанії Orbis Business Intelligence Ltd. Другий директор, 58-річний Крістофер Берроуз, заявив виданню, що не може підтвердити або спростувати», що Orbis складало доповідь. Отримати коментар самого Стіла газеті не вдалося. До цього, відзначає WSJ, він відкидав запити про інтерв'ю через посередника, який зазначав, що предмет розмови ще «занадто гарячий».

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Берроуз, згідно з його профілем в LinkedIn, займав пост радника міністерства закордонних справ Великобританії і здійснював відрядження до Брюсселя і Нью-Делі. Відомство відмовилося давати коментар виданню. На сторінці Стіла в LinkedIn про його кар'єрі ніяких подробиць не наводиться. Як підкреслює WSJ, співробітники розвідки часто використовують дипломатичні відрядження як прикриття для шпигунської діяльності.

Компанія Orbis Business Intelligence, як випливає з даних на її сайті, була створена в 2009 році британськими фахівцями розвідки. Згідно з корпоративним даними, пише газета, Orbis належить іншій компанії, якій, у свою чергу, спільно володіють Стіл і Берроуз. Компанія «спирається на «глобальну мережу» експертів і лідерів у сфері бізнесу для забезпечення клієнтів стратегічними радами, проведення операцій по збору розвідданних та здійснення складних, часто міжнародних розслідувань».

Як зазначає газета, доповідь про обраного президента США складається з серії записок, які були складені між червнем і груднем 2016 року. За словами одного з джерел WSJ, знайомого з ситуацією, окрім написання цієї доповіді Стіл також підготував план по збору інформації для правоохоронних органів в США і Європі, включаючи Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

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Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році.

У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.