Китай стане лідером світового промвиробництва в 2009 році

Китай випередить США за обсягом промислового виробництва вже 2009 року, а в 2013-му обжене єврозону за об`ємом ВВП (за паритетом купівельної спроможності), вважає директор інституту США і Канади РАН Сергій Рогов.

"У 2009 році Китай випередить США за об`ємом промислового виробництва. Якщо кілька років тому у Китаю було менше 10% (світового промвиробництва - Прим.ред.), на майбутній рік буде 19-20%, більш ніж у США", - сказав Рогов, виступаючи в понеділок в РАН.

За його словами, на кінець цього року частка золотовалютних резервів Китаю в світі досягне 30%, а з урахуванням Тайваню, Гонконгу і Сингапуру - третини всіх світових золотовалютних резервів.

У світовій торгівлі Китай (з урахуванням Тайваню, Гонконгу і Сингапуру) обійшов Німеччину і США. Він став лідером і в експорті високих технологій. "Сьогодні на долю Китаю припадає вже 15% світових витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи", - зазначив академік.

Рогов назвав історичною подією саміт керівників Китаю, Японії і Південної Кореї з фінансових питань, що відбувся у суботу, коли азіатські країни починають формувати самостійний фінансово-економічний блок.

"Тобто нинішня криза різко прискорить зміну балансу сил у світі, співвідношення сил", - вважає він.

Однак, на думку Рогова, Китай поки що не може претендувати на роль провідної світової наддержави.

РІА “Новини”