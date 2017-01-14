США частково послабили санкції проти Судану
00:34, 14 січня 2017Світ
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Президент США Барак Обама підписав указ про часткове послаблення санкцій проти Судану, хоча, наголосили в Білому домі, інша частина обмежень діє далі.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як заявив Обама, цей крок відображає поступ, якого домігся уряд Судану за попередні півроку, зокрема, у зменшення числа наступальних воєнних дій і у співпраці зі США в боротьбі проти тероризму.
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Але досить широкі економічні й фінансові санкції США щодо Судану діють далі внаслідок визначення цієї країни як держави-спонсора тероризму.
Правозахисники назвали послаблення санкцій щодо Судану незрозумілим. За словами правозахисної організації Human Rights Watch зі США, уряд Судану продовжує коїти воєнні злочини.
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