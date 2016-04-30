У Судані розбився військовий літак

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, літак радянського виробництва, що належав армії Судану, розбився під час посадки у провінції Північний Кордофан. У збройних силах країни уточнили, що на борту перебували троє офіцерів та двоє рядових.

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Причиною катастрофи, за даними військових, стала технічна несправність, суть якої не уточнюється.

За останні роки збройні сили Судану втратили відразу декілька військових літаків і вертольотів радянського виробництва. Щоразу причиною того, що трапилося, називалися технічні проблеми.