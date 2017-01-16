Падіння турецького Boeing-747 на містечко у Киргизстані: загинули 32 людини
32 людини загинули в результаті падіння вантажного Boeing 747 авіакомпанії Turkish Airlines на містечко у декількох кілометрах від аеропорту в Бішкеку.
Як заявив міністр охорони здоров'я Киргизстану Талантбек Батиралієв, серед загиблих - четверо членів екіпажу, повідомляє агентство 24.kg.
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28 загиблих - місцеві жителі. В результаті інциденту постраждали вісім людей, серед них є діти. Всі постраждалі доставлені в лікарні.
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Як передає РБК, в уряді Киргизстану повідомили, що в результаті інциденту в селищі Дача зруйновані 15 будинків. У даний момент на місце катастрофи лайнера виїхав прем'єр-міністр Киргизстану Сооронбай Жеенбеков.
Вантажний літак зазнав аварії у 4:31 за київським часом. За даними ТАСС, він здійснював рейс зі Стамбула в Бішкек. РІА Новини в свою чергу повідомляло, що лайнер летів з Гонконгу.