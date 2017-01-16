На місці катастрофи Boeing 747 поблизу Бішкека знайдено перший "чорний ящик"
14:29, 16 січня 2017Світ
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На місці авіаційної катастрофи літака "Боїнг-747" поблизу Бішкека в Киргизстані знайдено перший "чорний ящик".
Про йдеться в повідомленні прес-служби кабміну Киргизстану.
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"На місці авіаційної катастрофи літака «Боїнг-747», що сталася сьогодні, 16 січня, в селі Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, поблизу міжнародного аеропорту "Манас" знайдено перший "чорний ящик", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, в даний час рятувальними бригадами ведуться пошуки решти бортових самописців.
Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії вантажного літака приватної турецької авіалінії під Бішкеком загинули 37 людей.
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