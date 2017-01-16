На місці катастрофи Boeing 747 поблизу Бішкека знайдено перший "чорний ящик"

Про йдеться в повідомленні прес-служби кабміну Киргизстану.

Читайте такожАвіакатастрофа під Бішкеком: з'явилося відео з місця події

"На місці авіаційної катастрофи літака «Боїнг-747», що сталася сьогодні, 16 січня, в селі Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, поблизу міжнародного аеропорту "Манас" знайдено перший "чорний ящик", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в даний час рятувальними бригадами ведуться пошуки решти бортових самописців.

Як повідомляв УНІАН, в результаті аварії вантажного літака приватної турецької авіалінії під Бішкеком загинули 37 людей.