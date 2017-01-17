У Єгипті в результаті атаки бойовиків на КПП загинули вісім поліцейських

Загинули як мінімум вісім поліцейських, троє поранені, йдеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ країни, передає РБК з посиланням на Reuters.

Атака сталася о 20:15 за місцевим часом. КПП Накб знаходиться в 600 км на південь від Каїра.

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У ході зіткнення двоє бойовиків були знищені. Жодна організація наразі не взяла на себе відповідальність за атаку.

Ісламістський рух активізувався в Єгипті три роки тому, зазначає Reuters. Коли ставший президентом генерал Абдул-Фаттах Ас-Сісі очолив військовий переворот, який призвів до відставки президента Мухаммеда Мурсі.

Як повідомляв УНІАН, раніше група невідомих, озброєних гранатометами, атакувала блокпост поряд з поліцейською ділянкою в місті ель-Аріш на півночі Синайського півострова. В результаті нападу загинули щонайменше дев'ять єгипетських поліцейських і один мирний житель, більше 20 людей отримали поранення.