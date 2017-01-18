Більшість американців вірить, що втручання Росії вплинуло на результат виборів - опитування

Згідно спільного опитування телекомпанії NBC і газети The Wall Street Journal, більшість жителів США вірять в те, що Росія нібито здійснювала хакерські атаки під час передвиборної гонки в країні.

Зазначається, що 51% респондентів заявив, що вони вірять у «втручання Росії у вибори. У свою чергу 36% відповіли, що вони не вірять в ці непідтверджені факти.

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За даними авторів дослідження, 70% опитаних серед тих, хто вірить у «втручання» з боку Росії, вважають, що хакерські атаки вплинули на результат виборів, а 26% — що не вплинули.

При цьому 86% американців, які проголосували за мільярдера Дональда Трампа, не вірять, що зовнішнє втручання у вибори вплинуло на його перемогу.

Також результати опитування показали, що 33% респондентів вважають відносини між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним «надто дружніми», а 34% опитаних відповіли строго навпаки.