Туреччина відкидає ідею США запросити курдів на переговори по Сирії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відкинув ідею представника Держдепартаменту США Марка Тонера щодо залучення сирійського відгалуження терористів Робочої партії Курдистану (РПК) до переговорного процесу стосовно Сирії.

Як повідомляє агентство Анадолу, міністр виступив з різкою критикою позиції Вашингтона.

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Коментуючи слова Тонера про необхідність участі РПК у мирних переговорах щодо Сирії, Чавушоглу сказав: "Нехай тоді США запросять до діалогу й "Ісламську державу".

Як повідомляв УНІАН, переговори по Сирії пройдуть в Астані 23 січня.

Наприкінці 2016 року Росія спільно з турецькою стороною виступила гарантом перемир'я у Сирії, введеного з 30 грудня, проте режим тиші неодноразово порушували сирійські урядові війська, через що частина повстанців заявила про припинення підготовки до мирних переговорів.

Москва і Тегеран є близькими прихильниками президента Башара аль-Асада, сприяючи збереженню його режиму військовими методами. Анкара ж надає допомогу опозиційним силам у боротьбі проти джихадистів, одночасно протидіючи загонам курдських повстанців.