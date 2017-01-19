Екс-глава МЗС Швеції Більдт розповів, як Захід може "заспокоїти" Росію
Шведський дипломат Карл Більдт стверджує, що підтримка Заходом незалежності сусідів Росії поступово призведе до того, що керівництво РФ не буде керуватися "імперським інстинктом".
"Через сто років після революції, що обвалила Російську імперію, Москва хапається за будь-яку можливість повернути те, що вважає своїм. У Володимира Путіна немає плану, але він готовий підкорятися імперському інстинкту", - пише Більдт у своїй колонці в журналі Новое время.
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"Але Росія заспокоїться, лише коли Захід почне стабільно підтримувати незалежність цих країн. З часом РФ зрозуміє, що у її довгострокових інтересах - розірвати шаблон, сконцентруватися на внутрішньому розвитку і побудові мирних і сповнених поваги відносин із сусідами", - стверджує дипломат.
"Нам потрібна стабільна, благополучна і мирна Росія. А досягти цього можна, лише підтримавши незалежність і суверенітет її сусідів", - резюмує екс-глава МЗС Швеції.