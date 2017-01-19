Екс-глава МЗС Швеції Більдт розповів, як Захід може "заспокоїти" Росію

"Через сто років після революції, що обвалила Російську імперію, Москва хапається за будь-яку можливість повернути те, що вважає своїм. У Володимира Путіна немає плану, але він готовий підкорятися імперському інстинкту", - пише Більдт у своїй колонці в журналі Новое время.

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"Але Росія заспокоїться, лише коли Захід почне стабільно підтримувати незалежність цих країн. З часом РФ зрозуміє, що у її довгострокових інтересах - розірвати шаблон, сконцентруватися на внутрішньому розвитку і побудові мирних і сповнених поваги відносин із сусідами", - стверджує дипломат.

"Нам потрібна стабільна, благополучна і мирна Росія. А досягти цього можна, лише підтримавши незалежність і суверенітет її сусідів", - резюмує екс-глава МЗС Швеції.