У США стартувала масштабна кампанія за імпічмент Трампа
Низка громадських організацій ініціювала збір підписів під петицією за імпічмент Трампа. Як зазначається у повідомленні, оприлюдненому на сайті компанії Impeach Trump Now 20 січня, причина акції - у конфлікті інтересів глави Білого дому в зв'язку з його бізнесом.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Кампанію за відсторонення Трампа від влади організували дві американські позапартійні некомерційні організації - Free Speech for People і RootsAction. Вони стверджують, що через конфлікт інтересів президента США є небезпека того, що у Вашингтоні прийматися рішення, не вигідні для країни.
Одночасно петиція за імпічмент Трампа, яка вказує на його "гомофобію, расизм, ксенофобію і сексизм", запущена на сайті Change.org. Станом на 21 січня вона набрала вже майже 86 тис. підписів.
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Як пише газета The Washington Post, у числі інших проти Трампа виступає і правозахисна організація "Американський союз захисту громадянських свобод" (ACLU). За словами її голови Ентоні Ромеро, ACLU вже готує численні судові позови.
Церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.