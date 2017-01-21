У США стартувала масштабна кампанія за імпічмент Трампа

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кампанію за відсторонення Трампа від влади організували дві американські позапартійні некомерційні організації - Free Speech for People і RootsAction. Вони стверджують, що через конфлікт інтересів президента США є небезпека того, що у Вашингтоні прийматися рішення, не вигідні для країни.

Одночасно петиція за імпічмент Трампа, яка вказує на його "гомофобію, расизм, ксенофобію і сексизм", запущена на сайті Change.org. Станом на 21 січня вона набрала вже майже 86 тис. підписів.

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Як пише газета The Washington Post, у числі інших проти Трампа виступає і правозахисна організація "Американський союз захисту громадянських свобод" (ACLU). За словами її голови Ентоні Ромеро, ACLU вже готує численні судові позови.

Церемонія інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа пройшла у Вашингтоні 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.