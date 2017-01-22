У Росії пропонують знімати відбитки пальців у всіх туристів
03:25, 22 січня 2017Світ
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МВС Росії опрацьовує питання щодо зняття відбитків пальців у всіх іноземців, що в'їжджають в країну.
МВС РФ опрацьовує питання про зняття відбитків пальців у іноземців / info-puh.ru
Про це повідомила начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова, пише «РИА Новости» з посиланням на телеканал "Росія 24".
"Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає дактилоскопувати, створювати базу. Не тільки трудових мігрантів, але і всіх, хто в'їжджає", — сказала Кирилова.
Зазначимо, що подібні пропозиції звучали в Росії на законодавчому рівні ще три роки тому.
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