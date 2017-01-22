У Росії пропонують знімати відбитки пальців у всіх туристів

Про це повідомила начальник головного управління з питань міграції МВС Росії Ольга Кирилова, пише «РИА Новости» з посиланням на телеканал "Росія 24".

"Зараз опрацьовуються зміни, в тому числі ми говоримо про те, що, напевно, пора всіх, хто в'їжджає дактилоскопувати, створювати базу. Не тільки трудових мігрантів, але і всіх, хто в'їжджає", — сказала Кирилова.

Зазначимо, що подібні пропозиції звучали в Росії на законодавчому рівні ще три роки тому.