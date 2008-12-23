У Єгипті перекинувся туристичний автобус - постраждала українка

В Арабській Республіці Єгипет, 22 грудня ц.р., о 22:00 за місцевим часом, поблизу м.Дагаб перекинувся туристичний автобус. Унаслідок ДТП 7 осіб загинули та 18 отримали поранення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на дані Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

За інформацією місцевих правоохоронних органів, серед постраждалих є одна громадянка України, яка з переломом лівого стегна госпіталізована до лікарні „Sharm International” (м.Шарм Ель-Шейх). Загрози життю української громадянки немає.

У даний час проводиться ідентифікація тіл загиблих та уточнюється їх громадянство.

Посольство України в Єгипті продовжує з’ясовувати подробиці інциденту.