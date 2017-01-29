У Великобританії запущено петицію, яка забороняє Трампу зустрічатися з королевою Єлизаветою

На сайті британського парламенту, де подаються офіційні звернення для розгляду депутатами і урядом, оприлюднено текст нової петиції, яка закликає заборонити президенту США Дональду Трампу в'їзд до країни у рамках державного візиту, коли глава іноземної держави приймається королевою.

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Як передає ВВС, як обґрунтування такої заборони автори петиції вказують на женоненависницькі погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принцем Уельським. У тексті звернення йдеться, що такий прийом міг би поставити королеву в незручне становище.

Водночас петиція не виключає можливості приїзду до Британії в рамках звичайного робочого візиту, без зустрічі з членами королівської сім'ї.

За існуючими правилами, якщо під петицією підписуються понад 10 тисяч осіб, уряд зобов'язаний оприлюднити офіційну реакцію на неї. Якщо петиція набирає понад 100 тисяч підписів, парламент може розпочати дебати з гострого питання.

Всього через кілька годин після публікації тексту число голосів, поданих за петицію, вже перевищувало 80 тисяч. На даний момент її підписало вже майже 150 тисяч осіб.