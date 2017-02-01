У Стамбулі озброєний чоловік забарикадувався в психіатричній лікарні

Про це повідомляє ВВС з посиланням на турецькі ЗМІ.

Читайте такожУ Стамбулі обстріляли офіс правлячої партії та будівлю Управління безпеки

Правоохоронці кажуть, що ведуть переговори з чоловіком, який погрожує вбити себе та інших.

Пацієнтів і персонал евакуювали з лікарні Церрахпаса.

У той же час раніше повідомлялося, що озброєний чоловік взяв у заручники кілька людей.

Інцидент стався на тлі напруженості у Стамбулі після кількох нападів, у тому числі стрілянини в нічному клубі напередодні Нового року, де було вбито 39 осіб.