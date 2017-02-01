У Стамбулі озброєний чоловік забарикадувався в психіатричній лікарні
15:21, 01 лютого 2017Світ
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Озброєний чоловік закрився в одній з кімнат у психіатричній лікарні Стамбула.
Поки невідомо точно, чи є в кімнаті заручники / УНІАН
Про це повідомляє ВВС з посиланням на турецькі ЗМІ.
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Правоохоронці кажуть, що ведуть переговори з чоловіком, який погрожує вбити себе та інших.
Пацієнтів і персонал евакуювали з лікарні Церрахпаса.
У той же час раніше повідомлялося, що озброєний чоловік взяв у заручники кілька людей.
Інцидент стався на тлі напруженості у Стамбулі після кількох нападів, у тому числі стрілянини в нічному клубі напередодні Нового року, де було вбито 39 осіб.
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