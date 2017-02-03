У Румунії тривають протести, на вулиці вийшли 140 тисяч людей

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Mediafax.

Це третій вечір протестів поспіль. Деякі протестувальники принесли квіти для поліцейських. Люди вигукують - "Жандарми з нами".

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Жандарми роздавали листівки з повідомленнями, в яких учасникам акції радять відходити від агресивних людей. Очевидно, румунські правоохоронці не хочуть повторення вчорашніх сутичок з демонстрантами.

За інформацією Digi24.ro, загалом по всій країні на вулиці вийшли близько 140 тисяч осіб.

У середу в Румунії пройшли наймасовіші за останні 25 років протести, в яких взяли участь до 300 тисяч людей.

Нагадаємо, уряд Румунії ввечері 31 січня попри масові протести ухвалив постанову, що декриміналізує низку злочинів і дозволяє багатьом корупціонерам уникнути відповідальності.

Нова постанова, зокрема, декриміналізує корупційні діяння і випадки перевищення повноважень та зловживання службовим становищем, якщо збитки не перевищують 200 тисяч леїв (47 800 доларів).