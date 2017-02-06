У МЗС Британії запевнили, що й надалі наполягатимуть на збереженні санкцій проти РФ
13:36, 06 лютого 2017Світ
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Велика Британія наполягатиме на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на необхідності збереження санкцій проти Росії.
Джонсон переконаний, що є всі умови для продовження тиску на Росію / get-visa.ua
Про це заявив глава МЗС Британії Боріс Джонсон перед початком зустрічі у Брюсселі, як повідомляє "Європейська правда".
"Ми говоритимемо про Україну, про останні спалахи насильства, якими всі дуже стурбовані…Британія буде наполягати, що немає підстав для послаблення санкцій і є всі умови для продовження тиску на Росію", - сказав Джонсон.
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Як повідомляв УНІАН, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що ЄС підтвердить політику невизнання анексії Криму Росією і підтримку повного виконання Мінських угод.
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