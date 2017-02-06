"Україна - перша на порядку денному": Могеріні заявила, що ЄС підтвердить політику щодо анексії Криму і "Мінська"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

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Говорячи про порядок денний засідання, Могеріні повідомила: «Ми розпочнемо з ситуації в Україні, яка значно погіршилася за останні дні. Я говорила про це з міністром Лавровим (міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров), і вчора у мене була можливість зустрітися з віце-прем’єром України (Іванною Климпуш-Цинцадзе). Ми будемо говорити, перш за все, про ескалацію насильства на сході, про продовження нашої політики невизнання анексії Криму та нашу підтримку виконанню Мінських домовленостей, «нормандського формату», праці ОБСЄ і про продовження нашої підтримки порядку денного реформ країни, тому що ми хочемо інвестувати в соціальний та економічний розвиток, що є дуже важливою частиною нашої роботи».

Відповідаючи на запитання щодо позиції нової американської адміністрації з цих питань, Могеріні зазначила, що вона не може сказати, якою вона є, але «може сказати, якою є позиція ЄС». «Позиція ЄС, яку ми займаємо щодо анексії Криму, полягає в тому, що ми продовжимо це не визнавати та будемо продовжувати наполягати на необхідності повного виконання Мінських домовленостей. ЄС підтвердить ці позиції, і ми будемо працювати з усіма партнерами, щоб знайти шлях вирішення конфлікту», - наголосила Могеріні.

Вона також висловила впевненість, що Грузія і Україна скоро отримають безвізовий режим, але це питання не стоїть на порядку денному засідання Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Європейський парламент схвалив надання Грузії безвізового режиму. Це рішення ще має затвердити Рада Європейського Союзу.