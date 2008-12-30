Газпром не одержав від України грошей

ВАТ "Газпром" поки не одержав грошей від НАК "Нафтогаз України" за постачання природного газу. Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ.

"Гроші ми поки не одержали, тому говорити про завершення розрахунків рано", - цитують С.КУПРІЯНОВА «Подробиці».

"На розрахунковий рахунок кошти в рахунок оплати заборгованості за постачання природного газу в 2008 році не надходили", - також заявив представник швейцарського трейдера RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, прес-служба Президента України повідомила, що завдяки зусиллям і скоординованим діям Президента України, уряду, НАК «Нафтогаз України» і Національного банку Україна повністю розрахувалася за імпортований російський газ в 2008 році.

«Проведені платежі не тільки за листопад місяць, але і авансовий платіж за грудень 2008 року. Таким чином усунуті всі перешкоди для укладення взаємовигідних конструктивних домовленостей з російськими партнерами щодо постачань імпортного природного газу українським споживачам в 2009 році», - наголошується в повідомленні.

Також указується, що Президент України виражає упевненість в швидкому завершенні переговорів і ще раз запевняє, що Україна є і буде надійним транзитером російського газу європейським споживачам.

Як повідомлялося, російська сторона оцінює борг "Нафтогаза України" орієнтовно в 2 млрд. дол. і вимагає його погашення до кінця року, інакше загрожує зупинити постачання газу з 1 січня 2009 року і підвищити ціну на нього до 418 дол. за тис. куб. м з нинішніх 179,5 дол. за тис. куб. м.

Переговори щодо постачань імпортного природного газу до України в 2009 році продовжуються.