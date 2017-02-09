У Китаї всіх іноземців зобов'язали здавати відбитки пальців при в'їзді до країни

Про це повідомили в міністерстві громадської безпеки КНР, передає Русская служба ВВС.

Нова система спочатку буде випробувана в міжнародному аеропорту міста Шеньчжень (південна провінція Гуандун). Там вона почне працювати з 10 лютого.

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До кінця цього року її запровадять у всіх пунктах перетину кордону.

Відбитки повинні будуть здавати всі іноземні громадяни у віці від 14 до 70 років, за винятком іноземних дипломатів.

Влада Китаю послалася на досвід інших країн, в яких здача відбитків пальців стала широко поширеною практикою.