У Китаї всіх іноземців зобов'язали здавати відбитки пальців при в'їзді до країни
14:01, 09 лютого 2017Світ
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Влада Китаю починає збирати відбитки пальців у всіх іноземців, що в'їжджають на територію країни.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомили в міністерстві громадської безпеки КНР, передає Русская служба ВВС.
Нова система спочатку буде випробувана в міжнародному аеропорту міста Шеньчжень (південна провінція Гуандун). Там вона почне працювати з 10 лютого.
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До кінця цього року її запровадять у всіх пунктах перетину кордону.
Відбитки повинні будуть здавати всі іноземні громадяни у віці від 14 до 70 років, за винятком іноземних дипломатів.
Влада Китаю послалася на досвід інших країн, в яких здача відбитків пальців стала широко поширеною практикою.
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