У Франції у Новорічну ніч спалили 445 автомобілів

Хулігани у Франції в Новорічну ніч спалили 445 автомобілів, передають місцеві ЗМІ з посиланням на попередні дані МВС Франції.

Цього року спокій у святкову ніч охороняли у Франції близько 35 тисяч поліцейських, тоді як торік уряд мобілізував близько 25 тисяч співробітників поліції, відзначає РІА «Новости».

У Тулузі згоріло 30 машин, у департаменті Валь-д`Уаз - 43, у Сені і Марні - 24, в О-де-Сен - 23, у департаменті Нір - 94, у Нанті (департамент Атлантична Луара) зареєстровано 22 прямих підпалів, вогонь перекинувся ще на 10 автомобілів.

У департаменті Нижній Рейн, за попередніми даними, хулігани підпалили 50 автомобілів, у передмісті Ліона - 40, а в департаменті Ізер - 30.

Проте, згідно із заявою МВС, перша ніч 2009 року пройшла "швидше спокійно і без помітних інцидентів".

Не "було завдано ніяких збитків приватному і державному нерухомому майну", стверджується у звіті міністерства.

Вночі були затримано 288 осіб, 219 з яких залишаються під вартою. Четверо поліцейських одержали легкі поранення, а в Тулузі для наведення ладу поліція вимушена застосувати сльозогінний газ.