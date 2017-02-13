Втретє президент: на виборах у Туркменістані переміг чинний глава держави Бердимухамедов

Як повідомляє місцевий Центрвиборчком, він набрав майже 98% голосів. Явка, за офіційними даними, була так само високою, передає Російська служба ВВС.

За пост президента боролися дев'ять кандидатів, але, за даними ЦВК, майже всі виборці, які прийшли на вибори, проголосували за Бердимухамедова - він набрав 97,69% голосів.

Явка на виборах, за підрахунками туркменського ЦВК, була так само високою - 97,27% виборців (на один процентний пункт більше, ніж п'ять років тому).

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Президента країни висунула Демократична партія Туркменістану, а його суперниками були в основному чиновники.

Для Бердимухамедова це буде вже третій термін поспіль на президентському посту. У вересні минулого року за його ініціативою до Конституції Туркменії було внесено зміни, які скасували 70-річний віковий ценз для кандидатів у президенти і збільшили термін президентських повноважень з п'яти до семи років.

Бердимухамедов прийшов до влади в грудні 2006 року після раптової смерті попереднього лідера країни Сапармурата Ніязова (Туркменбаші), який був президентом Туркменістану з 1991 року.

У 2012 році Бердимухамедов переобрався на другий термін, отримавши понад 97% голосів виборців.

Нагадаємо, на пост президента країни в третій раз балотувався Гурбангули Бердимухамедов,а також вісім його конкурентів, затверджених ЦВК в якості офіційних кандидатів. Між тим політична опозиція, що діє у вигнанні з часів Туркменбаші, неодноразово пропонувала включити в списки свого кандидата, але в Ашхабаді ці пропозиції ігнорують.