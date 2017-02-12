У Туркменістані відбулися вибори президента, явка становила 97%

На вибори президента в Туркменії в неділю, 12 лютого, прийшли понад 97 відсотків виборців, повідомив ЦВК країни. На момент закриття виборчих дільниць о 19:00 за місцевим часом проголосували більше трьох мільйонів чоловік, передає DW.

Явка, за даними комітету, коливалася від 96,5 до 98 відсотків в залежності від велаяту - області.

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Згідно конституції Туркменії, обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. За новими правилами президентський термін становить не п'ять, а сім років. Експерти відзначають, що збільшення цього терміну було закріплено у законодавстві лише напередодні виборчої кампанії.

На пост президента країни в третій раз балотувався Гурбангули Бердимухамедов, а також вісім його конкурентів, затверджених ЦВК в якості офіційних кандидатів. Між тим політична опозиція, що діє у вигнанні з часів Туркменбаші, неодноразово пропонувала включити в списки свого кандидата, але в Ашхабаді ці пропозиції ігнорують.

Зазначається, що в 2012 році, замінивши програму розвитку республіки "21 століття - золоте століття туркмен" свого попередника на власну концепцію "епохи Великого відродження", Гурбангули Бердимухамедов вийшов на вибори проти семи інших кандидатів. Ці семеро не набрали проти одного й трьох відсотків голосів. Перші, позачергові вибори глави держави відбулися в 2007 році, після смерті Сапармурата Ніязова. Тоді Бердимухамедов - віце-прем'єр при Туркменбаші - переміг п'ятьох "конкурентів", набравши понад 89 відсотків голосів.

Туркменія має четвертими за величиною родовищами природного газу в світі. При цьому, згідно з Індексом людського розвитку ООН, ні в одній з колишніх радянських республік з високим національним доходом населення не знаходиться в такому скрутному становищі, як в Туркменії. Правозахисники звинувачують Бердимухамедова у порушенні прав людини, придушенні опозиції і відсутності свободи слова. На виборах 12 лютого були присутні шість міжнародних спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Досі ОБСЄ жодного разу не назвала вибори в країні ні чесними, ні справедливими.