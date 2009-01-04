Чехія назвала операцію в Газі оборонною помилково

Представник керівництва Чехії вибачився за озвучену раніше позицію, згідно з якою країна як голова ЄС назвала наземну операцію Ізраїлю в секторі Газа оборонною. Про це йдеться в заяві, розміщеній на спеціальному сайті, який присвячений головуванню Чехії в Євросоюзі.

У заяві зазначається, що Ізраїль має право на самооборону, проте зобов`язаний утримуватися від дій, від яких страждають мирні мешканці. Чехія як країна-голова ЄС висловлює згоду з позицією міністрів закордонних справ країн ЄС, які закликали до припинення вогню.