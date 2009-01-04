ЄС: Ізраїль проводить оборонну операцію

Перехід сухопутними військами Ізраїлю кордону з сектором Газу - оборонна, а не наступальна операція, заявив прес-секретар представництва Чехії в Європейському союзі (ЄС) Жирзі Потузник. "Зараз, на тлі подій останніх днів, ми розуміємо, що ці кроки мають оборонний, а не наступальний характер", - передає слова Ж.Потузника Reuters.

З 1 січня ц.р. Чехія виконує обов`язки головуючої в ЄС країни, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Ці повноваження були перебрані Чехією від Франції.

Раніше голова МЗС Франції Бернар Кушнер виступив із засудженням початку сухопутної операції ізраїльських військ проти руху "Хамас".

Увечері 3 грудня ізраїльські війська перейшли кордон з сектором Газа, почавши сухопутний етап операції "Литий свинець". Як зазначено в офіційному повідомленні Міністерства оборони Ізраїлю, метою операції є ліквідація інфраструктури руху "Хамас", а не нова окупація сектора. При цьому наголошується, що сухопутний етап може виявитися досить тривалим.