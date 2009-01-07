Лідери ХАМАС погодилися на щоденне тригодинне перемир'я

Член політбюро руху ХАМАС Муса Абу Марзук 7 січня заявив, що бойовики не піддаватимуть ракетному обстрілу територію Ізраїлю в ті години, коли ЦАХАЛ не вестиме бойових дій в секторі Газу, повідомляє Лента.ру з посиланням на France Presse.

Таким чином керівництво ісламістів зреагувало на заяву командування Армії оборони Ізраїлю про готовність щодня з 13:00 до 16:00 припиняти вогонь в зоні конфлікту.

Нагадаємо, що ізраїльтяни пішли на цей крок з гуманітарних міркувань. На думку командирів ЦАХАЛ, трьох годин щодня має бути досить для проходження в сектор Газу колон з гуманітарною допомогою і поповнення місцевим населенням запасів продовольства і питної води.

У ЦАХАЛ заявили, що дотримуватимуться перемир`я тільки доти, поки з підконтрольної ХАМАС території не буде запущена хоч одна ракета у напрямі Ізраїлю.

Перший період припинення вогню почався опівдні 7 січня.