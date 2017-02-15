Фестиваль у столиці лимонів (фоторепортаж)
19:06, 15 лютого 2017Світ
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На Лазурному березі Середземного моря у французькому місті Ментон, який називають столицею лимонів, проходить 84-й щорічний фестиваль.
Фестиваль у Ментоні / REUTERS
Свято лимонів проводиться щороку в лютому. Цього року тема фестивалю - "Бродвей". Автори скульптур з цитрусових представили композиції "Мері Поппінс", "Король Лев", "Американець в Парижі", "Кабаре", "Чикаго", "Нотр-Дам де Парі", "Ті, що співають під дощем". Організатори використовують до 130 тонн цитрусових.
Вважається, що лимони з Ментона мають унікальний смак. В рамках фестивалю проводиться ярмарок, на якому представлені різноманітні страви та десерти, для приготування яких використовуються лимони.
Під час фестивалю до міста приїжджають до 400 тисяч туристів.
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