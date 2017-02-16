Американська розвідка приховує від Трампа деякі секретні дані - ЗМІ

Від президента Дональда Трампа розвідувальні служби приховують частину секретних даних. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишніх і нинішніх американських чиновників, знайомих з ситуацією.

Зазначається, що розвідка побоюється їх витоку або компрометації. Зокрема, спецслужби вирішили не розповідати Трампу свої джерела і способи отримання інформації.

"Рішення чиновників приховувати інформацію від Трампа підкреслює глибоку недовіру, яка склалася між розвідувальним співтовариством і президентом через контакти його команди з російською владою і ворожим настроєм Трампа по відношенню до спецслужб", - пише видання.

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Видання підкреслює, що розвідслужби США і раніше могли не розкривати всю інформацію президенту або Конгресу, якщо, вважали, що убезпечить джерело. Але приховування даних вперше продиктовано недовірою і побоюваннями щодо можливих витоків.

Нагадаємо, спецслужби США вперше підтвердили достовірність частини доповіді про наявність у Росії компромату на президента Дональда Трампа.

Підтвердження стосується відомостей про телефонні розмови, пов'язані з компроматом. Зокрема, підтверджується інформація про час дзвінків, осіб тих, хто дзвонив, і місць, звідки здійснювалися дзвінки.