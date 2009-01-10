Кількість замовлень на літаки Boeing скоротилася 53,5%

Кількість замовлень на пасажирські літаки американського авіаконцерну Boeing скоротилася за 2008 р. на 53,5% - до 662 літаків проти 1422 літаків 2007 р., повідомила компанія. При цьому кількість доставлених літаків теж скоротилася, але не так стрімко - всього на 15%, склавши 375 авіалайнерів.

2007 року Boeing встановив світовий рекорд для авіаіндустрії щодо кількості одержаних замовлень на літаки.

Головний конкурент Boeing - авіаконцерн Airbus - ще не подавав своїх аналогічних показників за підсумками кризового 2008 р., проте очікується, що він обійде за кількістю замовлень свого американського суперника.

Boeing - одна з найбільших в світі аерокосмічних корпорацій, виробник ракет-носіїв, телекомунікаційних супутників, цивільних і військових літаків. Також здійснює діяльність у сфері протиракетної оборони, пілотованих космічних польотів і послуг із запуску космічних апаратів. Основні виробничі потужності компанії розміщені в м. Сіетлі (штат Вашингтон), штаті Каліфорнія, м. Сент-Луїс (штат Міссурі). Штаб-квартира Boeing розташован в м. Чікаго (штат Іллінойс).

До складу корпорації входить ряд компаній, зокрема Commercial Airplanes, Integrated Defense Systems, Boeing Capital Corporation і Connexion by Boeing.

За даними компанії, в світі експлуатується більше 12 тис. цивільних літаків Boeing, або близько 75% всього світового парку.

РосБізнесКонсалтинг